SPÖ will Fairnessabkommen vor der Nationalratswahl

Die SPÖ schlägt für den Nationalratswahlkampf ein Fairnessabkommen vor. Damit soll Diry Campaigning ausgeschlossen und auch die eingegangenen Spenden offengelegt werden.

Es soll Transparenz, Sparsam- und Sachlichkeit bringen und von einem Weisenrat überwacht werden, geht aus dem am Samstag vorgelegten Papier hervor. Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda will es in den kommenden Tagen den anderen Parteien zukommen lassen und hofft auf Unterstützung.