SPÖ-Vorsitz: Frist für Abgabe der Unterlagen bis Freitag

Bis Freitagnachmittag müssen die Bewerber für den SPÖ-Vorsitz die für eine Kandidatur bei der Mitgliederbefragung notwendigen Unterstützungserklärungen abliefern.

Formular für Bewerber für 30 Unterstützungserklärungen

Für die 30 Unterstützungserklärungen von Parteimitgliedern wird den Bewerbern ebenfalls ein Formular übermittelt. Darin sind die unterstützenden Mitglieder mit Name, Adresse und Mitglieder-Nummer einzutragen. Ihre Unterstützung müssen die Mitglieder per Unterschrift bekunden. Diese Liste muss dann mit den anderen Formularen bis Freitagmittag retourniert werden. Bei postalischen Rücksendungen gilt der Poststempel.

SPÖ-Vorsitz: Frist für Abgabe der Unterlagen endet Freitagmittag

Kritik an dem Vorgehen übte am Dienstag der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler, der sich ebenfalls um den Vorsitz bewirbt. "Das ist wirklich ein Kasperltheater, was man da macht", sagte er gegenüber dem Ö1-"Mittagsjournal". Er beteilige sich nicht an den "taktischen Überlegungen", so Babler.