SPÖ NÖ kritisiert schwarz-blauen Klimakleber-Vorstoß

Am Donnerstag fordern ÖVP und FPÖ im Rahmen der Sitzung des NÖ Landtags in einem Antrag härtere Strafen für Klimakleber. Von Seiten der SPÖ ist mit keiner Zustimmung zu rechnen.

Man folge lieber der rechtswissenschaftlichen Expertise statt dem "sensationshaschenden Schrei" von Schwarz-Blau, hieß es am Mittwoch per Aussendung. Der rote Klubobmann Hannes Weninger nannte seinerseits Forderungen zur Kinderbetreuung und zu einem Mehr an Bankomaten.