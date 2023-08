Klimakleber: VPNÖ kritisiert Haltung der Grünen

Am Donnerstag hat VPNÖ-Klubobmann Jochen Danninger die ablehnende Haltung der Grünen zu strengeren Strafen für "Klimakleber" als "unverantwortlich" kritisiert.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte am Vortag in einem Brief an Justizministerin Alma Zadić (Grüne) erneut deutlich schärfere Sanktionen gefordert. "Ich erwarte mir von den Grünen ein klares Signal gegen den völlig aus dem Ruder gelaufenen Klima-Aktionismus", teilte Danninger in einer Aussendung mit.