SPÖ-Nikolai: "Mit NEOS könnte echte Ära von Ludwig beginnen"

In der SPÖ wagt sich zwei Tage nach der Wien-Wahl der erste höhere Funktionär mit dem Wunsch nach einer Koalition mit den NEOS aus der Deckung: Der künftige SPÖ-Bezirksvorsteher in der von den Grünen zurückeroberten Leopoldstadt, Alexander Nikolai, plädiert für Rot-Pink statt Rot-Grün. Denn: "Die Grünen haben sich einfach nicht an Koalitionsvereinbarungen gehalten", wurde Nikolai in einer Vorabmeldung der Tageszeitung "Österreich" am Dienstag zitiert.