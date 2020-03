SPÖ: Ngosso nicht mehr Bezirksspitze in Wien 1

Die bisherige Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Mireille Ngosso wurde von Bezirkskonferenz nicht mehr für den 1. Wiener Gemeindebezirk aufgestellt. Die Partei muss nun eine Alternative suchen.

Die bisherige Bezirksvorsteher-Stellvertreterin von Wien-Innere Stadt, Mireille Ngosso, ist in der SPÖ durchgefallen. Sie selbst schreibt in einem Facebook-Posting von ihrem Scheitern als Listenerste. Die Bezirkspartei muss nun nach einer Alternative suchen, da Ngosso die einzige Kandidatin war.

Ngosso bleibt weiterhin politisch aktiv

Die aus der Demokratischen Republik Kongo stammende Ärztin hatte überregionale Bekanntheit erlangt, als sie nach ihrer Kür zur Bezirks-Vize Opfer einer Welle rassistischer Hasspostings wurde. In Zukunft wird sie nicht mehr mit an der Bezirksspitze stehen, das aber wegen der eigenen Partei"freunde".

In ihrem Posting bezeichnete sie ihr Scheitern als "unfassbar schade" und listet zahlreiche Maßnahmen auf, die sie als eigene Erfolge sieht. Politisch aktiv bleiben will sie weiterhin und nicht den Kopf hängen lassen. Medienberichten zu Folge hatte sie am Montag als Bezirksvorsteher-Kandidatin nur gut 45 Prozent in der Bezirkskonferenz der Sozialdemokraten erhalten. Bezirksparteichef Georg Niedermühlbichler stellte sich im "Standard" (online) hinter Ngosso. Sie wäre für ihn die richtige Kandidatin gewesen. Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner wollte sich in einer Pressekonferenz zu der Bezirksangelegenheit nicht äußern.