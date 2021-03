SPÖ: "Menschen sterben, weil Regierung beim Impfen Sparweltmeister spielt"

SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher kritisiert die Verzögerungen im Impfplan und wirft der Regierung vor, mit dem Kauf großer Mengen von AstraZeneca an der falschen Stelle den Sparstift angesetzt zu haben.

Die SPÖ bringt in der Nationalratssitzung der kommenden Woche einen Antrag auf "völlige Abschaffung des Kostendeckels bei Impfstoffbeschaffungen" ein. SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher kritisierte in einem Statement gegenüber der APA, dass ursprünglich ein Kostendeckel von 200 Mio. Euro für die Impfstoffbeschaffung eingezogen worden sei, im Budget 2021 seien derzeit überhaupt nur 120 Mio. Euro dafür vorgesehen.

SPÖ: Verzögerungen bei Impfungen wegen Kostendeckels

Mit dem ursprünglichen Deckel von 200 Mio. Euro sei von vornherein klar gewesen, dass man von den teureren Impfstoffen von Pfizer/Biontech und Moderna nicht ausreichend Dosen für Österreich bestellen hätte können. "Die Beamten mussten gemäß diesem Deckel also von Anfang an auf AstraZeneca, das billigste Pferd, setzen", so die SPÖ. "Die Verzögerungen, die uns heute plagen, wurden in Kauf genommen, weil man an der falschen Stelle einen Sparstift angesetzt hatte." Auch verwies Kucher auf das Beispiel Israel, wo bis heute 660 Mio. Euro für Impfungen ausgegeben worden sei, weitere Ausgaben in derselben Höhe seien geplant.