SPÖ Hernals wählt Kandidaten für die Wien-Wahl

Auf der Jahreskonferenz der SPÖ Hernals wurden die Kandidaten für die Bezirksvertretungs- und Gemeinderatswahlen 2020 gewählt. Auf der Tagesordnung stand auch die Neuwahl der Parteigremien, wo Josef Cap erneut zum Bezirksparteiobmann der SPÖ Hernals gewählt wurde.

Für das politische Referat war Stadtrat Peter Hanke in Hernals zu Gast, der über Aktuelles aus seinem Ressort referierte. Insgesamt wurden 13 Anträge auf der Bezirkskonferenz diskutiert und abgestimmt. Ein Antrag für die Einführung einer Nachtautobuslinie N10 wurde einstimmig angenommen und an den Landesparteitag der SPÖ Wien weitergeleitet.

Kurt Stürzenbecher führt Gemeinderatsliste an

Ilse Pfeffer mit 96,5% zur Spitzenkandidatin gewählt

"Wir gehen mit einem starken Team und voller Motivation in die Bezirksvertretungs- und Gemeinderatswahlen", so Bezirksparteiobmann Josef Cap. "Unser Alleinstellungsmerkmal ist ein Mix aus neuen, jungen Kandidaten und jahrelangen, sehr erfahrenen Bezirksräten mit einer unglaublich großen Expertise in ihren Bereichen. Während andere Parteien in ihrer Bezirksfraktion nicht einmal die Frauenquote erfüllen, die sie sich selbst auferlegt haben, wechseln sich auf unsere KandidatInnenliste Frauen und Männer in gleicher Anzahl ab."