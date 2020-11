SPÖ-Donaustadt: Bezirkschef Nevrivy stellte neues Team vor

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy hat am Mittwoch sein Team für die Donaustädter Bezirksvertretung vorgestellt. Er bedankte sich dabei auch für das starke Ergebnis seiner Wiederwahl.

Dem Reißverschlussprinzip bei Listenerstellungen folgend ist das Geschlechterverhältnis in der SPÖ Donaustadt ausgeglichen. Dass die Kandidatenliste der SPÖ für die Bezirksvertretungswahlen ein deutliches Signal in Richtung engagierter Frauen im Bezirk war, schlägt sich nun auch bei verschiedenen Kompetenzzuteilungen nieder.

Verjüngtes Team der SPÖ-Donaustadt nimmt Arbeit auf

So wird als stellvertretende Vorsitzende der Bezirksvertretung und Vorsitzende der Bezirksentwicklungskommission die 31-jährige Bürgerbeteiligungs-Expertin Cornelia Trinko über wesentliche Zukunftsfragen des Bezirks beraten. Als neue Vorsitzende der Sozialkommission rückt mit Melanie Neppach (36) eine politische Newcomerin in diese Funktion, die als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im Donauspital die Bedürfnisse der Menschen in unserem Bezirk hervorragend kennt.