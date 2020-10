SPÖ-Bezirksvorsteher für rot-pinke Koalition

Der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy spricht sich nach der Wien-Wahl für eine rot-pinke Koalition aus. Den Grünen solle man das Verkehrsressort nicht mehr überlassen.

Auch wenn die Ergebnisse noch nicht komplett sind, gehen in Wien bereits die Spekulationen über die künftige Regierung los. In der SPÖ wurden erste Stimmen für einen Partnerwechsel von den Grünen zur ÖVP oder den NEOS laut. So hielte es der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy für "besser für Wien und die Donaustadt", wenn die Grünen nicht mehr das Verkehrsressort führen. Er habe mit NEOS und auch der ÖVP immer wieder gut zusammengearbeitet, sagte er zum ORF.