SPÖ beendete "besten und coolsten" Wahlkampf in Wien

Zum Wahlkampfabschluss hat die SPÖ noch einmal gegen eine schwarz-blaue Koalition gewettert. Mit dem hinter ihr liegenden Wahlkampf zeigte sich Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner zufrieden.

SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner hat ihre Anhänger am Freitag bei der Schlusskundgebung des SPÖ-Wahlkampfs auf die "letzten 48 Stunden vor der Wahl" eingeschworen. "Wir können diese schwarz-blaue Koalition beenden", sagte sie hoffnungsfroh. Erneut stellte die SPÖ-Chefin die Menschlichkeit und das Miteinander in den Vordergrund, denn ein "gemeinsames Wir" sei besser als "Ich, Ich, Ich".

Rendi-Wagner glaubt an "Sieg der Menschlichkeit"

Die Herausforderungen der Zukunft seien groß, stellte Rendi-Wagner in ihrer Rede fest. "Aber nicht so groß, dass wir sie nicht meistern können", war die SPÖ-Chefin überzeugt. Der Zusammenhalt habe Österreich stark gemacht, auch in Zukunft brauche man solche Tugenden "mehr denn je", so Rendi-Wagner. "Es wird die Menschlichkeit siegen", rief sie ihrem Publikum im Hinblick auf die Wahl zu.