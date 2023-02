Splitternackt ausgezogen: Klima-Aktivistin mit Vorwürfen gegen Wiener Polizei

Marina Canaval, eine Klima-Aktivistin der "Letzten Generation", wirft der Wiener Polizei Unverhätnismäßigkeit bei zwei Durchsuchungen im Polizeianhaltezentrum in der Rossauer Lände vor.

Klima-Aktivistin mit Vorwürfen gegen Wiener Polizei

Die Vorarlbergerin Marina Canaval (26) nahm als Aktivistin der "Letzten Generation" an den Protesten am 10. und 13. Jänner in Wien teil. Daraufhin wurde die 26-Jährige von der Polizei wegen Verkehrsbehinderung festgenommen, wie der Haftbestätigung zu entnehmen ist, die der APA vorliegt. Im Polizeianhaltezentrum in der Rossauer Lände folgte eine Durchsuchung - auch des Intimbereichs. "Man kommt ins Polizeianhaltezentrum und muss sich splitternackt ausziehen", so Canaval. Beim ersten Mal habe die IT-Projektmanagerin noch mitgemacht, beim zweiten Mal verweigerte sie es jedoch, auch ihre Unterwäsche abzulegen. "Ich habe dann gesagt, dann müssen Sie Zwangsgewalt anwenden." Daraufhin habe die Beamtin ihr die Unterwäsche hinuntergezogen und ihren Unterleib sowie das Gesäß inspiziert, sagte Canaval.