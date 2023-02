Klima-Kleber sorgten für Mega-Stau beim Wiener Naschmarkt

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" sorgten Montagfrüh wie angekündigt rund um den Wiener Naschmarkt für Straßenblockaden im Morgenverkehr.

17 Festnahmen bei Fahrbahn-Blockaden rund um Wiener Naschmarkt

Kurz nach 9.00 Uhr waren die Straßen am Getreidemarkt vor der Secession wieder frei. Laut Polizei nahmen insgesamt 40 Aktivisten an dem Protest teil, 17 davon klebten sich an der Fahrbahn fest. Die festgeklebten Personen wurden gelöst und anschließend festgenommen.