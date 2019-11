Spatenstich: Wiener Cobenzl lockt bald mit neuer "Weitsicht"

Eines der beliebtesten Ausflugsziele Wiens wird fleißig umgestaltet: Am Cobenzl entsteht die "Weitsicht". Die zuständige Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) hat am Donnerstag den Spatenstich für das neue Projekt vorgenommen.

Das beliebte Ausflugsziel Cobenzl in Wien-Döbling wird die nächsten zwei Jahre revitalisiert und völlig neu gestaltet, nachdem der Vertrag mit dem alten Pächter aufgelöst worden war. Schloss und Meierei werden revitalisiert, das Cafe sowie weitere Gebäude neu errichtet.

Cobenzl neu: In zwei Jahren fertig

In rund zwei Jahren werde Wien sein beliebtes Ausflugsziel und die Eventlocation zurück erhalten, wurde am Donnerstag in einer Aussendung angekündigt. Pächter und Betreiber des neu gestalteten Ensembles ist Martin Rohla, der unter anderem bereits das Flüchtlings-Gastroprojekt Habibi & Hawara initiiert hat. Den Architekturwettbewerb konnte das Berliner Büro Realarchitektur gemeinsam mit "mostlikely architecture" aus Wien für sich entscheiden.