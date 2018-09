Luftschloss Cobenzl in Wien: Party vor dem Abriss

Das Luftschloss Cobenzl in Wien geht ab mitte Oktober in die Winterpause. Doch die Verabschiedung, die für einige Zeit andauern wird, wird gebührend mit zahlreichen Programmpunkten gefeiert.

Am letzten Tag des Sommers, den 22. September, fliegt die Luftschloss Crew internationale DJ-Größen aus Berlin und Hamburg ein. Bis in die Morgenstunden soll getanzt werden! Nach einer Abschiedsüberraschung gibts Frühstück im Café ab 10:00 Früh.

Wiener Weinwandertage: Weingut Cobenzl mit dabei

Ein Highlight am Schluss. Die Wiener Weinwandertage finden am 29. und 30. September statt. Neben dem Wein von benachbarten Weingut Cobenzl steht am Samstag alles unter dem Motto der gepflegten Schlagermusik inklusive Afterparty. Sonntag geht es dann entspannt weiter mit der Swing-Time Radioshow. Am 20./21. und 26.-28. Oktober findet ein Flohmarkt statt, bei dem Sessel, Tische, Lampen, Deko, Schnickschnack, Event-Technik, Erinnerungsstücke und Mehr ergattert werden können.