Spatenstich für Österreichs größten ÖAMTC-Stützpunkt in Wien

Der neue ÖAMTC-Stützpunkt entsteht direkt an der Wiener Westausfahrt und soll Ende nächsten Jahres eröffnet werden.

An der Adresse Hadikgasse/Kefergasse 2 in Wien-Penzing entsteht der größte ÖAMTC-Stützpunkt des Landes. Als Anlaufstelle für 430.000 Wiener Mitglieder, niederösterreichische Pendler und Durchreisende soll er Ende nächsten Jahres den Standort Schanzstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus ersetzen, hieß es am Mittwoch bei der Grundsteinlegung für den direkt an der Westausfahrt gelegenen Stützpunkt Wien-West.