Spargelbauern im Marchfeld lassen Erntehelfer aus Rumänien einfliegen

Die Marchfelder Spargelbauern holen Erntehelfer per Charterflug nach Österreich. ©APA/dpa/Fabian Sommer

Um dem coronabedingten Engpass an osteuropäischen Erntehelfern entgegenzuwirken, lassen die Spargelbauern aus dem Marchfeld in NÖ Arbeitskräfte per Charterflug ins Land bringen.

138 Personen aus Rumänien sollen am heutigen Freitagnachmittag auf dem Flughafen Wien in Schwechat landen. Die Kosten werden einem Bericht der Tageszeitung "Kurier" zufolge von den Landwirten getragen.

Erntehelfer werden am Flughafen auf Coronavirus getestet

"Die Leute werden schon am Flughafen auf das Coronavirus getestet, das Ergebnis hat man dann ein, zwei Tage später", wurde Josef Keferböck, Geschäftsführer des Niederösterreichischen Gemüsebauverbandes, zitiert. Die Erntehelfer "kommen dann im Betrieb in Heim-Quarantäne. Ist der Test negativ, wird die Quarantäne aufgehoben".

Auch die Coronavirus-Untersuchungen werden laut dem Medienbericht von den Bauern finanziert.