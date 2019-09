"Spannender Tag": Hofer ist im Wahllokal zurückhaltend

Nicht in Wien sondern in Pinkafeld wählte heute Norbert Hofer vor mehreren Journalisten. Auf die Fragen der Medien gab sich der FPÖ-Chef zurückhaltend, aber es werde "ein spannender Tag".

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat am Sonntagvormittag in Begleitung seiner Frau seine Stimme zur Nationalratswahl abgegeben. In Bezug auf seine Erwartungshaltung gab sich Hofer vor seinem Wahllokal im burgenländischen Pinkafeld (Bezirk Oberwart) zurückhaltend. Die Ausgangssituation der FPÖ sei "eine echte Herausforderung", er erwarte einen "sehr spannenden Tag", betonte Hofer.