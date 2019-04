Spannende Themenführungen im Kindermuseum Schloss Schönbrunn in Wien

Das Kindermuseum "Schloss Schönbrunn" bietet auch in den kommenden Wochen ein Programm für Kinder an. Wechselnde Themenführungen verraten Spannendes über den Alltag der Kaiserfamilie.

Auch in den kommenden Wochen bietet das Kindermuseum verschiedene Themenführungen an, bei denen die kleinen Gäste interessantes über das Leben am kaiserlichen Hof erfahren. Bis 23. April wird im Kindermuseum noch die Führung „Frühlingserwachen in Schönbrunn“ angeboten, bei der die Frühlings- und Osterbräuche der Kaiserfamilie vorgestellt werden.