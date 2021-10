Handels-KV: Sozialpartner gehen von langen Verhandlungen aus

Die Kollektivvertragsverhandlungen für rund 415.000 Angestellte und 15.000 Lehrlinge im Handel beginnen am Donnerstag. Die Verhandler von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer gehen von langen Verhandlungen aus.

Die Arbeitnehmervertreter drängen aufgrund der höheren Teuerung auf einen kräftigen Gehaltsabschluss und auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Eine freiwillige Corona-Prämie in der Handelsbranche ist für die Gewerkschaft diesmal kein Thema. Sie will lieber Verbesserungen im Rahmenrecht erreichen. Die GPA fordert bei den diesjährigen KV-Verhandlungen für die Handelsangestellten - wie schon in den Vorjahren - eine leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche.