Sorge um niedergelassene Ärzte in der Krise: "Echter Gesundheitskollaps" droht

Massive Einkommensverluste wegen leerer Praxen und fehlende Schutzausrüstung: Für Österreichs Ärzte stellt die Verbreitung des Coronavirus in Österreich zusätzliche Herausforderungen dar.

Während die Spitäler aufrüsten, bleiben die Praxen im niedergelassenen Bereich in Zeiten der aktuellen Corona-Krise eher leer. Kritik an fehlender Unterstützung seitens der Regierung kommt nun sowohl von Ärzten als auch von der Patientenanwaltschaft.

Ärzte in der Bredouille: Drohender Gesundheitskollaps

Die Politik schaffe derzeit (noch) nicht die nötigen Rahmenbedingungen für tausende niedergelassene Ärzte, kritisierten am Donnerstag mehrere Vertreter der Berufsgruppe in einer Aussendung. "Wir hören die Botschaft, aber uns fehlt der Glaube", erklärt Friedrich Weiser, Fachgruppenobmann für Chirurgie in der Wiener Ärztekammer.

Ärzte fordern Unterstützung in der Coronavirus-Krise

Finanzierung: Appell an die Bundesrgierung

In Sachen Finanzierung appellieren Ärzte und Patientenanwaltschaft an die Regierung. "Zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung riskieren Ärzte derzeit ihre eigene Gesundheit, um die Lebensqualität und die Gesundheit anderer Menschen zu verbessern. Das muss jetzt unserem Staat ganz einfach mindestens ebenso viel Wert sein wie die Unterstützung der Wirtschaft", so Bachinger. Wenn nicht, würden dramatische Zustände wie im Ausland drohen, kündigte er an - und solche Zustände dürfe man weder Ärzten noch Patienten zumuten.