Sonnenstrom-Rekord für Wien: So viel Sonnenenergie wie noch nie

Erfreuliche Bilanz: Von Jänner bis Ende Juni 2020 hat das Unternehmen Wien Energie so viel Sonnenenergie erzeugt wie noch nie.

Sonnenstrom-Rekord durch Photovoltaik-Ausbau und Wetter

"Unser Photovoltaik-Ausbauprogramm trägt Früchte: Wir erzeugen heute bereits so viel CO2-freien Sonnenstrom, dass wir damit umgerechnet fast alle Haushalte in der Josefstadt versorgen könnten", so Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien Energie. "Und das ist erst der Anfang: Die Solarkraft ist wesentlich, um den Klimaschutz in der Stadt voranzutreiben. Für das zweite Halbjahr haben wir bereits weitere Solar-Projekte mit mehr als 10 Megawatt in der Pipeline. Dach für Dach, Fläche für Fläche machen wir Wien so zur Sonnenstadt."