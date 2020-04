Bauordnungsnovelle: Wien führt Photovoltaik-Anlagen-Pflicht für neue Wohnhäuser ein

Künftig darf in Wien kein Wohnhaus mehr ohne Photovoltaik-Anlage errichtet werden. Eine entsprechende Bauordnungsnovelle wird dieser Tage in Begutachtung geschickt, informierte die rot-grüne Stadtregierung am Montag. Derzeit gilt die Pflicht einer solchen Solaranlage nur für Industriegebäude.

Mit der anstehenden Novelle wird die Vorgabe nun einerseits auf Bildungsbauten und andererseits eben auf Wohngebäude ausgeweitet, informierten Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) und der grüne Planungssprecher Peter Kraus in einer gemeinsamen Aussendung.

Verbrauch des durch PV-Anlage produzierten Stroms im Haus

"Die Höhe der Verpflichtung ist für den Wohnbau so bemessen, dass der produzierte Strom unmittelbar im Haus verbraucht werden kann (z. B. in den allgemeinen Hausteilen)", wurde in der Aussendung erklärt. Dank Förderanreizen hofft man im Rathaus allerdings, dass viele Bauwerber nicht nur die Mindestvorgaben einhalten, sondern soweit sinnvoll gleich größere Anlagen zur Umwandlung von Sonnenenergie in Strom installieren werden.

Sollte es bei einem Neubau aus rechtlichen, technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich sein, eine Solaranlage zu errichten, muss der Bauwerber Ersatzflächen anbieten, um der Verpflichtung nachkommen zu können. Wohnbauten sind hier allerdings ausgenommen.

Änderung der Wiener Bauordnung

Mit der Änderung der Wiener Bauordnung will die Stadt auch einen Schritt in Richtung Digitalisierung setzen. So werde mit der Novelle eine Rechtsgrundlage geschaffen, um in Zukunft alle Behördenschritte wie die Erstattung der Bauanzeige, das Ansuchen um Baubewilligung, die Anzeige des Baubeginns oder die Meldung der Fertigstellung elektronisch abzuwickeln, hieß es. Die Behörde habe jedoch die Möglichkeit, im elektronischen Bewilligungsverfahren die Vorlage einer Ausfertigung der Baupläne zu verlangen, wenn dies für die Durchführung des Verfahrens erforderlich sei.

Gaal sah in der angekündigten Reform eine Möglichkeit, "um Wien optimal auf die Chancen und Herausforderungen von Klimawandel und Digitalisierung vorzubereiten". "Solaranlagen auf Wiens Dächern werden zum Standard und beschleunigen den Ausstieg aus fossiler Energie", ergänzte Kraus.