Sonne war Thema bei Klima-Tour am Tag des Wiener Wohnbaus

Am Wochenende machten die Info-Räder der Wiener Klima-Tour am Tag des Wiener Wohnbaus im Rudolf Bednar-Park in Wien-Leopoldstadt halt.

Dabei sind Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Besucher*innen konnten sich über die Klimaschutzmaßnahmen der Stadt im Wohnbaubereich, Experten standen für alle Fragen rund um das Thema zur Verfügung.

Die Wiener Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál lud zum alljährlichen Tag des Wiener Wohnbaus ein. Neben der Möglichkeit sich über die vielfältigen Serviceleistungen der Stadt rund ums Wohnen zu informieren, standen diesmal auch Klimathemen im Mittelpunkt: Mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Experten gab es bei der Klima-Tour Tipps für das eigene Zuhause.

Klima-Tour informiert: Wiens Sonnenstrom-Offensive

Rund um das gelbe Klima-Tour-Rad zum Thema Energie informierten die Experten unter anderem über Solarenergie und Wiens Sonnenstrom-Offensive. "Wien ist die Stadt der Sonne. Zwar kann die Bundeshauptstadt nicht mit Alicante oder Messina mithalten, aber auch bei uns steigen die Sonnenstunden an: Im Jahr 2022 hat die Sonne rund 2.100 Stunden lang auf uns herabgeschienen "und das können wir uns zunutze machen", sagt Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Durch den technischen Fortschritt und Investitionen in PV-Anlagen konnten die Sonnenstrom-Erträge während der Sommermonate in ganz Wien gesteigert werden. Der Sommer bietet ideale Bedingungen für die Nutzung der Solarenergie, da die Sonneneinstrahlung länger andauert.

Bauordnungsnovelle als Sonnenstrommotor

Um das Klimaziel zu erreichen, soll mit der großen Novelle zur Bauordnung der Weg geebnet werden. Ein zentraler Punkt dabei ist, dass künftig die im Neubau von Gebäuden vorgeschriebenen Flächen für Solaranlagen verdoppelt und auf alle Bauklassen ausgeweitet werden.

Die Stadt Wien unterstützt mit Photovoltaik-Förderungen. Neben Standard-Förderungen für Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und Fassaden gibt es auch für Stromspeicher, die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Gründächern sowie einer erhöhten Förderaktion bis 15. Oktober 2023 für betriebliche PV-Flugdächer Förderschienen.

Das ist die Wiener Klima-Tour

Die Klima-Tour wendet sich an Groß und Klein. Sie soll niederschwellig und spielerisch über die Klimakrise informieren und eröffnet den Menschen die Möglichkeit, selbst in ihrem Alltag aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Betreut werden die Räder von Experten aus Fachabteilungen der Stadt, die damit zu "Klima-Botschaftern" werden. Die Klima-Tour setzt auf E-Mobilität und nachhaltige Materialien und ist damit selbst klimafreundlich unterwegs, schreibt die Stadt Wien in einer Aussendung.

Mehr Informationen sowie die Termine der Klima-Tour gibt es hier: www.wien.gv.at/klimatour