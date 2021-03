Sonderimpfaktionen: Wien will Senioren zum Impfen motivieren

Mit Sonderimpfaktionen will die Stadt Wien abseits vom regulären Corona-Impfplan Senioren zum Impfen motivieren. Personen ab 90 sind eingeladen, einen Termin zu fixieren.

Die Stadt Wien will mit Sonderimpfaktionen abseits vom regulären Corona-Impfplan die ältere Generation zur Immunisierung motivieren. Ab sofort sind etwa speziell Senioren und Seniorinnen, die 90 Jahre oder älter sind, eingeladen, einen Termin zu fixieren, wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mitteilte. Dazu wurde ein Newsletter an alle Personen versendet, die sich auf der städtischen Online-Plattform für eine Impfung vorgemerkt haben.

Angebot für Altersgruppe 90plus wird ausgeweitet

"Die Jahrgänge 1931 oder älter sind bereits zu 55 Prozent durchgeimpft . In der kommenden Woche können wir unser Angebot für die Altersgruppe 90plus um rund 9.000 zusätzliche Impfdosen ausweiten", heißt es in dem Newsletter. Das Schreiben soll sensibilisieren und als Erinnerung dienen - etwa für Angehörige oder die Seniorinnen und Senioren selbst, die zwar vorgemerkt sind, aber für eine Terminvereinbarung noch nicht erreichbar waren.

Künftig soll es häufiger Sonerimpfaktionen geben

Derartige Sonderimpfaktionen soll es - abhängig von den Liefermengen - in nächster Zeit häufiger geben, kündigte der Sprecher des Stadtrats der APA außerdem an. Die Zielgruppen werden dem Alter nach absteigend definiert - das heißt, die nächste werde für die Über-85-Jährigen sein.

Der nunmehr besonders verstärkte Fokus auf die Senioren und Seniorinnen hat "nicht direkt" etwas mit dem Erlass von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zu tun, wie Hackers Sprecher versicherte: "Aber er passt genau in die Vorgaben." In diesem Erlass gab es für die Bundesländer die klare Anweisung, beim Impfen die Über-65-Jährigen zu priorisieren.

Wien zuletzt kritisiert

Wien war zuletzt in Kritik geraten, da dort im Bundesländer-Vergleich neben Niederösterreich die Durchimpfung der älteren Bevölkerung am geringsten sei. Die Stadt verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass 18 Prozent der Wiener Impfdosen an Personen gehen würden, die nicht in Wien leben, aber hier arbeiten.