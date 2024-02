Sommerreifen im ÖAMTC-Test: Das sind die Ergebnisse

Der ÖAMTC hat in Zusammenarbeit mit seinen Partnerorganisationen 16 Sommerreifen der Größe 215/55 R17 getestet, die in der Mittelklasse weit verbreitet sind.

Die Sommerreifen wurden in Bezug auf ihre Fahr- und Sicherheitseigenschaften, den Komfort und die Wirtschaftlichkeit sowie die Nachhaltigkeit getestet. Laut dem ÖAMTC-Reifenexperten Steffan Kerbl war dies der bisher beste Test in über 50 Jahren Reifentests.

ÖAMTC-Test: Sommerreifen mit rundum guten Ergebnissen

Von den getesteten Reifen erhielten drei die Bewertung "Gut", zwölf wurden als "Befriedigend" eingestuft und einer erhielt ein "Genügend". Selbst der Reifen, der am Ende der Testtabelle landete, ist je nach Anforderungsprofil keine schlechte Wahl. Weitere Details finden Sie hier. Die Tatsache, dass es trotz der positiven Ergebnisse keine "Sehr gut"-Bewertung gibt, liegt an der angewandten Methodik. Um als Reifen die Gesamtnote "Sehr gut" zu erhalten, müsste er in allen Einzelkategorien ebenfalls "Sehr gut" abschneiden - was realistischerweise nicht zu erwarten ist.