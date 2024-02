ÖAMTC warnt vor mangelhaften Warnwesten

Bei einer Untersuchung des ÖAMTC und seiner Partnerorganisationen wurden 14 Warnwesten hinsichtlich ihrer Reflexionsstärke analysiert. Das Ergebnis ist enttäuschend: Bei rund 30 Prozent der getesteten Modelle erfüllt die Warnweste ihren Zweck nicht annähernd.

"Warnwesten können Leben retten - wenn sie so funktionieren, wie sie sollen. Mangelhafte Westen sind hingegen lebensgefährlich, weil man im schlimmsten Fall erst dann feststellt, dass man nicht gesehen wird, wenn es zu spät ist", warnt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Es ist für sämtliche Personen im Straßenverkehr von Bedeutung: Fahrer von Kraftfahrzeugen, die zum Beispiel im Falle einer Panne aussteigen, Fußgänger, Radfahrer, Kinder - für alle ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie einander sehen und gesehen werden.

Jede dritte Warnweste bei ÖAMTC-Untersuchung mangelhaft

Insgesamt wurden 14 Warnwesten für Kinder und Erwachsene aus dem Online-Handel getestet. "Zunächst haben wir in einem Schnelltest anhand einer Referenzkarte überprüft, ob die Rückstrahlstärke der Reflexionselemente - oft auch 'Leuchtstreifen' genannt - der gesetzlichen Norm entspricht. Das war bei neun der 14 Modelle der Fall, der Rest reflektierte nicht annähernd genug Licht, um die Norm zu erfüllen", so Kerbl. Eine weitere Untersuchung in einem zertifizierten Lichtlabor bestätigte die Ergebnisse des Schnelltests. Lediglich eine Kinderweste, die zuvor durchgefallen war, bestand den genaueren Test unter Laborbedingungen.