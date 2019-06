Sommernachtskonzert: 631.000 Fernseh-Zuseher verzeichnet

Am Donnerstagabend verfolgten durchschnittlich 604.000 Zuseher das Sommernachtskonzert in ORF 2. Zu Spitzenzeiten waren es 631.000 Seher.

Im Durchschnitt 604.000 und zu Spitzenzeiten 631.000 Zuseher verfolgten am Donnerstagabend das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker unter Gustavo Dudamel in ORF 2. Mit einem Marktanteil von 23 Prozent verzeichnete man die zweitbeste Reichweite seit Beginn der Übertragungen, wie der ORF am Freitag mitteilte.