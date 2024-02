Sommer 2024 bringt Konzerte am Wiener Zentralfriedhof

Am Wiener Zentralfriedhof finden heuer Sommerkonzerte statt. Am 4. Juli geht es mit Ernst Molden los.

"Das ganzjährige Jubiläumsprogramm rund um den 150. Geburtstag des Wiener Zentralfriedhofs wird durch drei Sommerkonzerte veredelt", teilten Friedhöfe Wien am Dienstag in einer Aussendung mit. Ernst Molden bespielt den Ort am 4. Juli, Felix Kramer folgt am 2. August. Am 6. September ist dann Der Nino aus Wien dran. Lisa Schmid eröffnet jedes der drei Konzerte. Als Startdatum für den Ticketvorverkauf bei Wien Ticket wurde der heutige 27. Februar genannt.