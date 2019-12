Soldat in NÖ von Hunden getötet: Ermittlungen ausgeweitet

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen im Fall der tödlichen Hundebisse in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt ausgeweitet.

Soldat von Hunden getötet: Ermittlungen ausgeweitet

Ermittlungen wegen grob fahrlässiger Tötung

Anwalt berichtet von früheren Vorfällen

Erich Gemeiner, der Anwalt der Familie des Opfers, hat am Mittwochabend in einer Aussendung von früheren Vorfällen rund um den Diensthund "Hati" berichtet. Der Malinois könnte jenes Tier gewesen sein, das den verstorbenen 31-jährigen Soldaten mehrfach gebissen hatte. Der Vierbeiner soll bereits im Februar und im August auffällig geworden sein.

Beim Vorfall im Februar soll "Hati" einen Hundeführer beim Auslauf "ohne Grund in den Oberarm und in beide Beine gezwickt" haben, berichtete Gemeiner. Dieses Geschehnis war bereits bei der Präsentation eines Zwischenberichts der Untersuchungskommission des Bundesheeres Ende November bekanntgemacht worden.

Am 17. August soll der Vierbeiner jedoch erneut Tendenzen offenbart haben, den selben Mann im Rahmen eines Auslaufs zu beißen. Diese Begebenheit soll weder dem für "Hati" zuständigen Hundeführer noch dem Bundesheer selbst gemeldet worden sein. Wäre dies geschehen, "dann hätte man unweigerlich zumindest zu dem Ergebnis gelangen müssen, dass der Hund in Abwesenheit des Hundebesitzers nur von zwei Hundeführern gemeinsam betreut werden darf. Dies hätte den Tod des Opfers vermutlich verhindert", schrieb Gemeiner in der Stellungnahme - er ortete in der Nicht-Meldung ein "fahrlässiges Fehlverhalten".