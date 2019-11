Soldat von Hunden getötet: Verdächtiger einvernommen

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ermittelt im Fall des durch Hundebisse getöteten 31-jährigen Soldaten gegen einen Heeresbediensteten.

Verdächtiger im Fall des getöteten Soldaten befragt

Erich Gemeiner, Rechtsanwalt der Familie des in Wiener Neustadt von Schäferhunden getöteten 31-jährigen Militärhundeführers, hat indes scharfe Kritik am Bundesheer geübt. "Das Ziel ist Aufklärung", hielt Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium auf APA-Anfrage entgegen.

Opfer-Anwalt kritisierte Bundesheer

Unter Verweis auf die Aktenlage äußerte Gemeiner in einer Aussendung den Verdacht, dass "diverse Mitglieder" des Heeres "sowie das Bundesheer an sich die fahrlässige Tötung meines Mandanten zu verantworten haben". In seiner Kritik hielt er fest, dass man "manches, was nunmehr bekannt wurde", schlichtweg nicht mehr "schön reden" könne. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse würden "eindeutig darauf hindeuten, dass der Unfall einem Totalversagen des Überwachungs-, Sicherheits- und Schutzsystems in der betroffenen Kaserne zu verdanken ist".