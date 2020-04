So wirkt sich Covid-19 auf die Immo-Branche aus

Das Coronavirus macht auch vor der Wohn- und Immobilienbranche keinen Halt. Wohnungsbesichtigungen, Schlüsselübergaben und persönliche Beratungsgespräche sind in Lage nicht oder nur in Ausnahmefällen möglich.

Was das für Wohnungssuchende aber auch Immobilienanbieter bedeutet, hat das heimische Immobilienportal FindMyHome.at hinterfragt und analysiert. Das Ergebnis: Die Suchanfragen sind um 19 Prozent zurückgegangen und Makler bieten virtuelle Besichtigungen an.

Suchanfragen für Immobilien gehen zurück

Aufgrund der aktuellen Lage ist eindeutig zu sehen: Wohnungssuchende reduzieren ihre Anfragen über klassische Wege wie Google oder Immobilienplattformen. "Wir sehen einen Rückgang bei Anfragen und Zugriffen von rund 19 Prozent. Ein signifikanter Anstieg ist aber hingegen in den sozialen Medien zu spüren, in denen viele Immobilienanfragen aufkommen", analysiert FindMyHome.at Geschäftsführer Benedikt Gabriel und fügt hinzu: "So zeigt sich, wie wichtig neue digitale Technologien, u.a. Plattformen wie Facebook, Instagram und Co. auch für die Immobilienbranche sind. Die soziale Medienwelt bietet nicht nur Unterhaltung, sondern auch attraktive Möglichkeiten, den Wohnungsmarkt am Laufenden zu halten – für beide Interessensgruppen, den Suchenden als auch den Anbietern."