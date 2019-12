Das Wetter spielt mit: Zu Silvester in Wien darf man sich heuer auf ungetrübten Ausblick auf das Feuerwerk freuen ©APA (Sujet) Das Wetter spielt mit: Zu Silvester in Wien darf man sich heuer auf ungetrübten Ausblick auf das Feuerwerk freuen ©APA (Sujet)

So wird das Wetter zu Silvester 2019 in Wien

Gute Aussichten - im Wortsinn - verspricht der bevorstehende Silvester in Wien: Hoher Luftdruck sorgt laut Prognose für eine trockene, vielfach sternenklare, allerdings frostige Silvesternacht.

Wer sich zu Silvester in Wien ungetrübte Ausblicke auf das Feuerwerk erhofft, wird laut Prognose der UBIMET voraussichtlich nicht enttäuscht, denn das Jahr 2019 geht mit ruhigem Hochdruckwetter zu Ende - Bewölkung oder gar Regen sind aus aktueller Sicht kaum zu befürchten.

Kaltes, aber klares Wetter zu Silvester in Wien

Sich auf dem Wiener Silvesterpfad und Co. warm anzuziehen, empfiehlt sich jedoch unbedingt - wenn auch der Regenschutz dankenswerterweise zuhause bleiben darf. Denn eine durchziehende Kaltfront zu Silvester erweist sich als wenig wetterwirksam. Somit kündigen sich zum Jahreswechsel um 00:00 Uhr zwar vielerorts frostige, aber durchwegs trockene Bedingungen an. Für Wien lautet die UBIMET-Prognose, dass es gegen Mitternacht zum Zeitpunkt des Jahreswechsels um die 3 Grad über Null haben soll.



Tagsüber wettermäßig mild, windig und sonnig

Am Dienstag, zu Silvester, halten sich untertags zwischen Osttirol und dem Mittelburgenland anfangs noch kompakte Wolken, rasch ziehen diese aber nach Süden ab. Dann wird es in ganz Österreich wieder überwiegend sonnig. Ab etwa Mittag ziehen von Norden her im Zuge einer Kaltfront einige Wolken durch, es bleibt aber trocken. Mit 1 bis 13 oder sogar 14 Grad wird es tagsüber besonders vom Wiener Becken bis zum Grazer Bergland außergewöhnlich mild, hier greift nämlich kräftiger Wind durch.



In einer ähnlichen, von hohem Luftdruck dominierten Tonart geht es auch

in den ersten Tagen 2020 weiter, nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale erreicht die nächste markantere Front mit Schnee den Alpenraum erst am kommenden Wochenende.

Sternenklare Aussichten beim Läuten der Pummerin um Mitternacht

„Zum Läuten der Pummerin zeigt sich der Himmel im Großteil Österreichs sternenklar, ein paar tiefliegende Wolken muss man einzig vom Mühlviertel bis zum Neusiedler See einplanen“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Der West- bis Nordwestwind lässt überall nach, dazu ist es beim Feuerwerk verbreitet leicht frostig.“ Ausnahmen mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt sind das östliche Flachland sowie Mittelgebirgslagen um 1000 Meter in den Alpen.



Die Temperaturen in den Landeshauptstädten am Mittwoch (01.01.20) um 00:00 Uhr im Überblick:



Wien +3 Grad

St. Pölten -1 Grad

Eisenstadt +2 Grad

Linz -1 Grad

Graz 0 Grad

Klagenfurt -2 Grad

Salzburg -1 Grad

Innsbruck -2 Grad

Bregenz -1 Grad



Nach Silvester folgt ruhiges Hochdruckwetter

Das neue Jahr startet neuerlich mit kräftigem Hochdruckeinfluss, so darf man sich von Mittwoch bis einschließlich Freitag auf zahlreiche Sonnenstunden freuen. Etwaige Nebelfelder lösen sich noch am Vormittag auf. Dazu stellt sich eine sogenannte Temperaturinversion ein, am wärmsten wird es in sonnigen Hanglagen zwischen 800 und

1200 m. Hier klettern die Temperaturen an den ersten Tagen des neuen Jahres auf bis zu +12 Grad, frischer mit meist einstelligen Höchstwerten bleibt es dagegen weiter herunten in den Tälern sowie im Flachland.



Schwung ins Wettergeschehen bringt aus heutiger Sicht eine markante Kaltfront am ersten Jännerwochenende. Dabei kündigen sich in den Nordalpen einige Zentimeter Neuschnee an. Der genaue zeitliche Ablauf ist aber naturgemäß noch mit Unsicherheiten behaftet, so die UBIMET.