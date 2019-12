Wiener Silvesterpfad 2019/20: Das ganze Programm und alle Stationen

Auch heuer lockt am 31. Dezember der Wiener Silvesterpfad 2019/20 Tausende Besucher an und feiert sein 30. Jubiläum. Hier finden Sie alle Infos zum Programm, der Party, den Stationen und den Feuerwerken.

Das 30. Jubiläum des Wiener Silvesterpfads steht ganz unter dem Motto "Wien verbindet". 12 Stunden lang wird bei 12 Locations gefeiert, gelacht, getanzt und geflirtet. Zum runden Geburtstag zeigt der Wiener Silvesterpfad 2019/20 eindrucksvoller denn je, wie Feste auf hohem Niveau, mit bester Unterhaltung und in friedvollem Miteinander in der lebenswertesten Stadt der Welt begangen werden.

Das Programm beim Wiener Silvesterpfad 2019/20

Offiziell beginnt das Partyprogramm am Wiener Silvesterpfad um 14 Uhr, doch bereits Stunden davor strömen Tausende Menschen in die Wiener Innenstadt, in den Prater und in die Seestadt Aspern. Im Jubiläumsjahr wird beim Wiener Silvesterpfad alles aufgeboten, damit die Besucher die Zeit bis zum Jahreswechsel so unterhaltsam und abwechslungsreich wie möglich verbringen können: 12 Locations bieten eine Kombination aus Unterhaltung, Erlebnis und Kulinarik bei freiem Eintritt.

2019 werden erstmals alle Bühnen von Visual Jockeys bespielt. Videokünstler werden auf großen LED-Wänden eine eindrucksvolle Bilderwelt erzeugen, kunstvolle Animationen in Echtzeit entwerfen und die musikalischen Performances auf dem Wiener Silvesterpfad durch die faszinierende Illusion des Lichts wirkungsvoll untermalen.

"Gemeinsam statt einsam ins neue Jahr" lautet ein weiteres Motto des 30. Wiener Silvesterpfads. Denn Wien ist eine Stadt des Miteinanders, in der auch den letzten Tag des Jahres niemand einsam verbringen soll. Deshalb wird auf dem Platz zwischen Cafe Landtmann und Burgtheater eine große Begegnungszone mit dem Titel "Friends in Vienna" eingerichtet. Sie bietet neben einer DJ-Bühne und einer "Bussi-Bar" auch ein spezielles Angebot zur Begegnung: eine moderierte Speed-Dating-Lounge, wo man auf unterhaltsame und unkomplizierte Art neue Bekanntschaften schließen kann.

Wer möchte, kann davor noch sicherheitshalber einen Blick in die Zukunft werfen. Denn die Teinfaltstrasse verwandelt sich auch heuer wieder in die "Straße des Glücks", wo die Besucher ein vielfältiges und kostenloses Unterhaltungsangebot wie Horoskop, Wahrsagen, Kartenlegen und jede Menge Magie erwartet und das kommende Jahr mit der richtigen Portion an Glück, Liebe, Gesundheit und Wohlstand füllt.

Highlights und großes Feuerwerk in der Wiener Innenstadt

Selbstverständlich werden auch bei der 30. Ausgabe der größten Wiener Open Air-Neujahrsparty liebgewonnene Traditionen hochgehalten. Bei den Walzerkursen am Graben wird wieder im mitreißenden Dreivierteltakt gedreht und geschwungen, die Aufführung der "Fledermaus" gibt es in einer Live-Übertragung aus der Wiener Staatsoper zu erleben und die jüngsten Gäste sollten langsam ihre Stimmbänder schonen, um bei den vorwitzigen Stars der "Hallo okidoki"-Show laut mitlachen zu können. Ein jährlicher Höhepunkt ist das Feuerwerk über dem Rathaus, das mit spektakulärem Sternenregen zum Staunen einlädt.

Und bei wem die Klänge des Donauwalzers um Mitternacht gewöhnlich Jubelstimmung und Gänsehautfeeling auslösen, der darf sich bei diesem Jahreswechsel über eine wunderbare Zugabe freuen. Anlässlich des Beethoven-Jahres 2020 wird direkt im Anschluss auch die "Ode an die Freude" gespielt.

1. Rathausplatz / 14 - 2 Uhr 30 Jahre Silvesterpfad und 50 Jahre Woodstock

Ein "Best of" der Hits der letzten drei Jahrzehnte wird von Tha Familiy, Jackson Eleven featuring Eric Papilaya und im Rahmen der Tina Turner Tribute Show präsentiert. Die Free Men Singers und DJ Johannes Willrader sorgen außerdem dafür, dass das Musikfestival "Woodstock", welches sich heuer zum 50. Mal jährt, auch für die Besucher des Silvesterpfades ein unvergessliches Erlebnis wird.

Alljährlich ist das spektakuläre Feuerwerk auf dem Rathausplatz der Höhepunkt der Wiener Silvesternacht.

Am 1. Jänner 2019 gibt es den traditionellen Jahresauftakt mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker (Dirigent Andris Nelsons), das ab 11 Uhr in einer Liveübertragung auf dem Rathausplatz zu sehen ist.

2. Löwelstrasse / 14 - 2 Uhr Begegnungszone "Friends in Vienna" und Austria Top 100

Gemeinsam mit alten und neuen Freunden zu gutem DJ-Sound die besten Hits aus 30 Jahren Austria Top 100-Charts singen - in der Begegnungszone "Friends in Vienna" auf dem Platz zwischen Cafe Landtmann und Burgtheater werden am letzten Tag des Jahres allfällige Barrieren aufgrund von Kulturen, Nationalitäten oder Religionen aufgehoben und das Verbindende in den Mittelpunkt gestellt. Unterhaltsam und unkompliziert kann man beim moderierten Speed-Dating oder an der Bussi-Bar neue Bekanntschaften schließen, Freunde für die Zukunft gewinnen, gemeinsam Spaß haben und miteinander ins neue Jahr tanzen.

3. Teinfaltstraße / 14 - 2 Uhr Straße des Glücks

Nach dem großen Zuspruch im Vorjahr wird die Teinfaltstraße auch heuer wieder zur Schicksalsmeile. Sechs Hütten mit kostenlosen Angeboten wie Kartenlegen, Wahrsagen, Astrologie und vielem mehr stehen für einen Blick in die Zukunft bereit.

4. Freyung / 14 - 2 Uhr Kinder-Silvester-Party und Neue Deutsche Welle

Mit der kunterbunten "Hallo okidoki"-Show kommen auch die jüngsten BesucherInnen gut gelaunt ins neue Jahr. Von 14 bis 18 Uhr sorgen Christina Karnicnik, Robert Steiner sowie die kuscheligen Stars Helmi, ABC Bär, Zwicki, Kater Kurt sowie natürlich auch Rolf Rüdiger für jede Menge Überraschungen und richtig viel Spaß.

99 Luftballons, Ba-ba-banküberfall, Sennerin vom Königssee und viele Songs, die textsicher in die Nacht geschmettert werden, gibt es dann ab 19 Uhr, wenn die Neue Deutsche Welle mit Pineapple John und Wir 4 über alle Lippen rollt.

5. Am Hof / 14 - 2 Uhr Funk & Soul

Bei Gisele Jackson, Steve Nick & Band, The New Commitments und den Bad Powells ist Stillstehen einfach unmöglich - hier ist tanzen und sich des Lebens freuen so selbstverständlich.

6. Graben / 14 - 2 Uhr Der größte Ballsaal Europas

Kaum erklingen die ersten Walzerklänge, steigt die Lust zu tanzen. Ob Wiener oder Gäste der Hauptstadt - unter fachkundiger Anleitung und im herrlichen Ambiente der Innenstadt sind die Gratistanzkurse am Nachmittag eine wunderbare Einstimmung auf den Abend.

7. Stephansplatz / 14 - 2 Uhr Walzer und Big Bands

Mit kunstfertigen Darbietungen machen die Wiener Tanzschulen vor dem Stephansdom den Auftakt. Danach entführt das österreichische Pop-Duo The Carpats zu musikalischen Emotionen auf höchstem Niveau mit unvergesslichen Hits und berührenden Eigenkompositionen. Die Live-Übertragung der Jahresschlussandacht aus dem Stephansdom lädt um 16.30 Uhr zum Innehalten ein. Im Anschluss begeistern das Original Wiener Salonensemble abwechselnd mit dem Bernd Fröhlich Orchester das Publikum mit einem "Best of" Tanzmusik.

8. Kärntner Straße / 14 - 2 Uhr DJ-Hit-Mix - Latin & Italo

Gefeiert wird hier mit den größten Hits, die direkt vom Ohr in die Beine gehen und selbst bei frostigen Temperaturen ein einzigartiges Urlaubsfeeling erzeugen. Ein zwölfstündiger "Happy Mix", heiß kombiniert und cool serviert von den besten Radio- und Disco-DJs des Landes. Achtung - erhöhte "Mittanzgefahr"!

9. Herbert von Karajan-Platz / Wiener Staatsoper / 14 - 0.15 Uhr Liveübertragung "Die Fledermaus"

Kein Wien ohne Johann Strauss, kein Silvesterpfad ohne "Die Fledermaus". In einer Live-Übertragung aus der Wiener Staatsoper kann die berühmte Operette in der Inszenierung von Otto Schenk und unter der musikalischen Leitung von Dirigent Nicholas Carter auf dem LED-Screen vor der Oper ab 19 Uhr bei freiem Eintritt genossen werden. Am Nachmittag und bis Mitternacht wird rund um die Liveübertragung ein Potpourri beliebter und bekannter Produktionen der Wiener Staatsoper geboten.

10. Parlament / 20 - 2 Uhr Parlamentsclub

Wo sonst hitzige Debatten geführt werden, geht es auch in der letzten Nacht des Jahres heiß her. Mit den trendigsten Club- und Partysounds und gastronomischer Unterstützung wird hier gefeiert bis zum Schluss.

11. Prater/Riesenradplatz / 20 - 2 Uhr Let's Party Together mit großem Feuerwerk

Radio Wien "DJ Simon" heizt ab 20 Uhr auf dem Riesenradplatz kräftig ein. Mit Pop, Soul & Reggae garantieren "Sam Brisbe & Steam" die richtige Stimmung am Silvesterabend. Mitternachts-Highlight ist das 12-minütige musiksynchrone Feuerwerk, welches die Umgebung in allen Farben hell erleuchtet.

Das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird am 1.1.2020, um 11 Uhr live auf der LED-Wall am Riesenradplatz gezeigt, gefolgt von der Aufführung "Der Nussknacker" um 17 Uhr.

12. Aspern Seestadt / 14 - 24 Uhr Silent Silvester