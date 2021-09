"So viele Einschränkungen wie möglich" für Ungeimpfte gefordert

Um die Impfquote zu steigern, fordert die NÖ Ärztekammer drastische Einschränkungen für Ungeimpfte, "die sich unverantwortlich gegenüber den Schwächsten der Gesellschaft verhalten".

Die Funktionärsspitze der NÖ Ärztekammer hat sich im Zusammenhang mit Corona am Montag geschlossen dafür ausgesprochen, dass vollständig Geimpfte (G1) und Genesene mit einer Impfung (G2) "so wenig Einschränkungen wie möglich haben sollten". Ungeimpfte jedoch, "die sich unverantwortlich gegenüber den Schwächsten der Gesellschaft verhalten", würden "so viele Einschränkungen wie möglich brauchen".