So viel kostet ein Corona-Test in Urlaubsländern

In einigen Urlaubsländern ist ein Corona-Test für Touristen gratis, in manchen mitunter ziemlich teuer. Ein Überblick.

Wer in Europa Urlaub machen will und nicht geimpft ist, braucht in den meisten Ländern einen gültigen Coronatest. In manchen Ländern wird der Test gratis angeboten, in anderen müssen Touristen tief in die Tasche greifen.