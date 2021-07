Slowenien: 3-G-Regel gilt ab 15. Juli auch für Durchreisende

Ab 15. Juli gilt die 3-G-Regel in Slowenien auch für Durchreisende. Nur für Kinder unter 15 Jahren und Landwirte gibt es Ausnahmen.

Die slowenische Polizei bestätigt, dass in Slowenien ab 15. Juli auch für Durchreisende die 3-G-Regel angewendet wird. "Für den Transit gibt es keine Ausnahme mehr", teilte eine Pressesprecherin am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Mit der neuen Verordnung, die am Sonntag in Kraft trat, fallen auch die meisten anderen Ausnahmen weg. Alle Einreisenden werden somit ab Donnerstag einen Nachweis mitführen müssen, dass sie entweder geimpft, getestet oder genesen sind.