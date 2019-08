Slogan von FPÖ gestohlen? Wirbel um ÖVP-Wahlplakate

Die FPÖ wirft der ÖVP vor, "schamlos" freiheitliche Slogans zu kopieren. Die Grundidee für Sätze wie "Einer, der unsere Sprache spricht" soll nämlich von Herbert Kickl stammen.

Am Mittwoch präsentierte die ÖVP ihre erste Plakatwelle. Darauf zu sehen ist Parteichef Sebastian Kurz, der in Situationen "aus dem echten Leben" gezeigt wird. Dazu steht unter anderem "Einer, der am Boden bleibt", "Einer, der auf unsere Werte schaut" oder "Einer, der unsere Sprache spricht" geschrieben.