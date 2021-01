Skigebiet am Semmering war am Wochenende erneut ausgelastet

Am Wochenende zog es wieder zahlreiche Österreicher ins Skigebiet am Semmering. Die Parkplätze waren voll ausgelastet, bereits zu Mittag musste die Hochstraße gesperrt werden.

Auch am ersten Wochenende des neuen Jahres war der Andrang am Semmering groß. Insbesondere am Sonntag kamen zahlreiche Skifahrer, Rodler und Spaziergänger in das Skigebiet.