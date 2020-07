Situation um Cluster in Niederösterreich entspannt

Die Corona-Cluster in Niederösterreich scheinen unter Kontrolle gebracht. Ein weiterer Folgefall im Hotspot um den Eggenburger Schlachtbetrieb wurde verzeichnet.

Entspannung ist am Donnerstag in Bezug auf die beiden Coronavirus-Cluster in Niederösterreich eingetreten. Im Hotspot um einen Schlachtbetrieb in Eggenburg (Bezirk Horn) wurde ein weiterer Folgefall registriert, hinsichtlich der Wiener Neustädter "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" gab es nach Angaben aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) keine neuen Infektionen.