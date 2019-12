Silvestermärkte in Wien öffnen ihre Pforten

Ab 25. Dezember werden die ersten Silvestermärkte mit rund 400 Ständen in Wien ihre Pforten öffnen. Auf den Märkten gibt es Punsch, Glühwein, Zuckerwatte und diverse Glücksbringer.

Silvestermärkte in Wien

Folgende Silvester- und Neujahrsmärkte gibt es in Wien:

Von 27. bis 31. Dezember haben außerdem die Neujahrsmarktstände in Wien wieder geöffnet. Täglich von 6 bis teilweise 24 Uhr können an 225 verschiedenen Örtlichkeiten in Wien Glücksbringer sowie Bedarf für die Silvesterfeier gekauft werden.