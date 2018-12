Die Öffnungszeiten am 31. Dezember 2018 in Wien.

Die Öffnungszeiten am 31. Dezember 2018 in Wien. ©pixabay.com (Symbolbild)

Die Öffnungszeiten am 31. Dezember 2018 in Wien. ©pixabay.com (Symbolbild)

Silvester-Öffnungszeiten in Wien: Einkaufen am 31. Dezember 2018

Wer am letzten tag des Jahres noch einkaufen muss, hata m 31. Dezember 2018 noch genügend Zeit, alles Nötige für seine Silvester-Feierlichkeiten zu besorgen. VIENNA.AT hat alle Infos zu den Öffnungszeiten der Supermärkte, Einkaufszentren und Co. am 31. Dezember 2018.

Der Countdown zum Jahreswechsel läuft – und viele Wienerinnen und Wiener feiern Silvester 2018 mit einer Riesenparty. Für ein gelungenes Fest hat man bekanntlich oftmals noch in letzter Minute allerhand zu besorgen. Wo und wie lange Sie am 31. Dezember 2018 noch Sekt, Knabbersachen, Glücksbringer oder ein Bleigieß-Set einkaufen können, lesen Sie hier auf einen Blick.

Silvester-Öffnungszeiten der Supermärkte Billa: 06:30 bis 15:00 Uhr (einige Filialen auch bis 17.00 Uhr – Hier die Übersicht)

Hofer: 07:40 bis 17:00 Uhr

Lidl: 07:00 – 15:00 Uhr

Merkur: 06:30 bis 15:00 Uhr

Penny: 07:00 bis 15:00 Uhr

Spar: 7:00 – 15:00 Uhr

Bipa: 08:00 bis 15:00 Uhr

dm: 08:00 bis 14:00 Uhr, teils weichen diese Kernöffnungszeiten ab – hier geht es zum Filialfinder

Müller: 09:00 bis 14:00 – hier geht es zum Filialfinder

Öffnungszeiten der Einkaufszentren am 31. Dezember 2018 Auhof Center: 09:00 bis 15:00 Uhr

Gerngross: 09:30 bis 14:00 Uhr

Donau Zentrum: 09:00 bis 14:00 Uhr (Lebensmittelhandel bis 15:00 Uhr)

Lugner City: 09:00 bis 17:00 Uhr (Merkur bis 18 Uhr)

Millennium City: Shops: 09:00 bis 14.00 Uhr, Gastro & Entertainment: 10:00 bis 01:00 Uhr

Wien Mitte – The Mall: Shops: 09:00–14:00 Uhr, Gastronomie-Kernöffnungszeiten: 9:00 bis 18:00 Uhr

Riverside: 9:00 bis 14:00 Uhr

Humaeleven: 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr (Interspar: 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr)

SCN: 09:00 Uhr bis 14.00 Uhr (Shops), Kino: 14:00 – 21.15 Uhr; Gastro 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

SCS: 09:00 Uhr bis 13.00 Uhr (SCS Multiplex + Gastronomie gelten Sonntagsöffnungszeiten)

Auch die Wiener Öffis haben die ganze Nacht hindurch Silvesterbetrieb – alle Infos dazu hier. Achtung: Einzelne Bus-Linien sind in der Silvesternacht eingestellt.