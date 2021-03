Silvester-Krawalle: Verfahren zur Aberkennung des Asylstatus bei mehreren Tatverdächtigen

Gegen mehrere Tatverdächtige der Krawalle zu Silvester in Wien-Favoriten sind Verfahren zur Aberkennung des Asylstatus anhängig. Von den 32 Tatverdächtigen wurden bisher zwölf namentlich ausgeforscht.

Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige

Gegen zehn der Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren seien bereits vor der Silvesternacht wegen verschiedener Straftaten Ermittlungen geführt worden. Von der Landespolizeidirektion Wien wurde das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl verständigt, in dessen Zuständigkeit die Prüfung aufenthaltsbeendender Maßnahmen fällt, wurde in der Anfragebeantwortung betont.

In der Silvesternacht hatten Dutzende jugendliche Randalierer für massive Sachbeschädigungen beim Reumannplatz gesorgt. Die Täter sollen unter anderem Schaufensterscheiben eingeschlagen und Mülltonnen sowie Automaten in Brand gesteckt haben. Polizeibeamte wurden mit Böllern attackiert. Mehrere Personen wurden nach den Vorfällen festgenommen - ein 21-jähriger Syrer noch an Ort und Stelle. Er soll versucht haben, in ein Juweliergeschäft einzubrechen.