Silvester: Erste-Hilfe-Tipps für den Notfall

Leider endet für viele Österreicher die Silvesternacht im Krankenhaus. Das Rote Kreuz hat für Sie einige Erste-Hilfe-Tipps zusammengestellt, um im Ernstfall Hilfe leisten zu können.

“Zu den häufigsten Verletzungen zählen Verbrennungen und Hörschäden”, sagt Rotkreuz-Chefarzt Dr. Wolfgang Schreiber.Wien. Verbrennungen Raketen und Knaller können bei falscher Handhabung brandgefährlich werden. “Kühlen Sie die betroffene Stelle für zehn Minuten mit Wasser, das lindert die Schmerzen.” Wichtig dabei ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht zu kalt, sondern eher handwarm ist. Anschließend soll die Verbrennung mit einer sterilen Wundauflage abgedeckt werden und mit einer Mullbinde locker fixiert. Sollten die Verbrennungen großflächig sein, sofort die Rettung unter 144 rufen. In diesem Fall nicht kühlen – sonst besteht Unterkühlungsgefahr.

Abgetrennte Finger Ein Fall für die Rettung sind abgetrennte Finger. Bis zum Eintreffen der Sanitäter die Wunde versorgen und die Blutung mit einem Druckverband stoppen. “Wickeln Sie den abgetrennten Finger in einen möglichst keimfreien Stoff und geben Sie ihn in ein Plastiksackerl”, sagt Dr. Schreiber. Das Dreieckstuch oder die Rettungsdecke eignet sich hierfür – im Notfall genügt auch ein gewaschenes Stofftaschentuch. Hände weg von Eis und Wasser: Mit beidem sollten abgetrennte Gliedmaßen nicht in Berührung kommen.