Silvester 2018: Wenn das feiern ins Auge geht

Silvester steht kurz vor der Tür und auch das Feuerwerk gehört für viele zu den alljährlichen Feierlichkeiten. Doch bei Feuerwerkskörpern ist besondere Vorsicht geboten. Alleine zum Jahreswechsel 2017/18 meldete der Verband der österreichischen Augenärztinnen und Augenärzte (ÖOG) über 80 Fälle an Augenverletzungen in Österreich.

“Das Ergebnis ist erschreckend, zumal die Gesetzeslage in Österreich ja bereits mehrmals verschärft wurde!”, so Univ.-Prof. Dr. Matthias Bolz, Vorstand und Professor an der Klinik für Augenheilkunde der Johannes Kepler Universität Linz und Referent für Öffentlichkeitsarbeit der ÖOG.Wien.

Die Altersbeschränkung der beiden letzten Kategorien gilt ab 18 Jahren, wobei Sachkunde bzw. Fachkenntnis vorausgesetzt wird. Gänzlich verboten ist die Verwendung von Feuerwerkskörpern in der Nähe von Tankstellen und an leicht entzündlichen Orten.

Für Sicherheit sorgen und Feuerwerke professionellen Organisationen überlassen

“Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahren kann man nur sagen: Jeder Fall ist ein Fall zu viel! Der überwiegende Großteil der Verletzten hat sich laut eigenen Angaben die Verletzungen durch handelsübliche, zugelassene Produkte zugezogen. Eine wirklich sachgemäße Verwendung ist gerade im dicht besiedelten Gebiet in einer ausgelassenen Feierstimmung nur in wenigen Fällen möglich. Wir plädieren daher, Feuerwerke nur professionellen Organisationen zu überlassen und im Privatbereich gänzlich darauf zu verzichten. Neben der Gefahr einer Erblindung kann die unsachgemäße Verwendung von Feuerwerkskörpern auch schwere Hörschäden verursachen. Unser Appell ist daher: Schonen Sie Umwelt und Geldbörse und setzen Sie Ihre Familie und Freunde nicht unnötig einer Gefahr aus. Das Risiko, die Silvesternacht möglicherweise in der Notfallambulanz zu verbringen, zahlt sich nicht aus.” so Bolz abschließend.