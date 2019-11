"Sigmund Freud"-Uni: Neue Zahnambulanz in Wien-Leopoldstadt

Die private Sigmund-Freud-Uni in Wien eröffnet ein neues Zahnambulatorium in der Leopoldstadt. Dieses bietet zahnmedizinische Versorgung und klinische Praxis für angehende Zahnärzte.

Die Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) hat heute, Dienstag, auf ihrem Standort in Wien-Leopoldstadt ein Zahnambulatorium eröffnet. Nach fünf Jahren Studium beginnen dort 23 Master-Studenten ihre klinische Praxis und bieten ab sofort unter Anleitung und Kontrolle der Leiter der fünf Fachabteilungen der SFU-Zahnklinik zahnmedizinische Versorgung. Es gibt Verträge mit fast allen Krankenkassen.

Vorerst noch kein Zahnarzt-Notdienst

Das neue Zahnambulatorium hat wochentags von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet, ein Wochenendnotdienst wird voraussichtlich in etwa einem Jahr starten, sagte der ärztliche Leiter des Ambulatoriums, Wolfgang Manschiebel, zur APA. Beim Erstbesuch ist keine Terminvereinbarung notwendig.

Die Einrichtung verfügt über fünf Fachabteilungen (Kieferorthopädie, Parodontologie, Prothetik, konservierende Zahnheilkunde, orale Chirurgie) und 16 Behandlungsplätze. Es gibt weiters Röntgen am Behandlungsstuhl, Arbeitsplätze mit Mikroskop, Einheiten für Linkshänder sowie zwei zahnmedizinische Eingriffsräume.

Medizinstudium seit 2015 auf der SFU

Seit 2015 bietet die SFU ein Medizinstudium an, wobei Human- und Zahnmediziner die ersten drei Jahre gemeinsam durchlaufen. Auf dieses Bachelorstudium setzt dann die jeweilige Spezialisierung in Form eines dreijährigen Masterstudiums auf. SFU-Rektor Alfred Pritz sieht den Ausbildungsbedarf für Zahnmediziner angesichts der Tatsache gegeben, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre die Hälfte der Zahnärzte in Österreich das Pensionsalter erreichen.