Siebenbrunnenplatz in Wien-Margareten: Ergebnis der Bürgerbeteiligung

Der Siebenbrunnenplatz in Wien-Margareten wird neu gestaltet und der Bezirk fragte nach ihren Vorstellungen. Bei 2 Werkstätten brachten 90 Teilnehmer insgesamt 80 Wünsche und Ideen ein.

Bürgerbeteiligung wird in Wien-Margareten bereits seit einigen Jahren effektiv und erfolgreich gelebt. Die Margaretnerinnen und Margaretner können ihre Nachbarschaft, ihren Bezirk mitgestalten und nutzen die Möglichkeiten auch. Ob im Rahmen der Werkstätten zur Umgestaltung der Reinprechtsdorfer Straße, des Einsiedlerparks, der Strobachgasse oder im Projekt des Partizipativen Budgets.

Der Erfolg gibt Margareten Recht und somit wurden auch beim neuesten Umgestaltungsprojekt am Siebenbrunnenplatz die Anrainer zur ihren Vorstellungen und Wünschen befragt.

Ideen für den Siebenbrunnenplatz

Wegen der bereits auf Hochtouren laufenden Vorarbeiten zum U-Bahnbau musste das Dach am Siebenbrunnenplatz weichen. Dies nahm der Bezirk zum Anlass die Margaretnerinnen und Margartner zu ihren Vorstellungen für die Umgestaltung des Platzes zu befragen. Hier die Ergebnisse:

Ob das abmontierte Dach durch eine neue Konstruktion ersetzt werden sollte, blieb jedoch offen. Hier kamen unterschiedliche Vorstellungen zusammen. Die Umgestaltung des Platzes soll an die Umgestaltung der Reinprechtsdorfer Straße gekoppelt werden. Die konkrete Umsetzung beider Vorhaben ist jedoch vom Planungsfortschritt der Wiener Linien zum U-Bahnbau abhängig. "Ich freue mich über die rege Beteiligung der Anrainer, über 90 Teilnehmer waren in den beiden Werkstätten anwesend und haben insgesamt über 80 Vorschläge ausgearbeitet", so die Margaretner Bezirksvorsteherin Schaefer-Wiery.