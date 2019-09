Siebenbrunnenplatz wird umgestaltet - Projekt zur Bürgerbeteiligung

In Margareten ist Bürgerbeteiligung bereits seit vielen Jahren gelebte Realität. Das neueste Projekt, bei dem sich die Anrainer diesbezüglich einbringen können, ist die Umgestaltung des Siebenbrunnenplatzes.

Umgestaltung Siebenbrunnenplatz: Das Dach muss weg

Die Vorarbeiten zum U-Bahnausbau laufen in Margareten auf Hochtouren. Bevor jedoch die Arbeiten zur U-Bahnstation Reinprechtsdorfer Straße beginnen können, müssen die vorhandenen Wasser-, Strom-, Kanal-, Gas- und Fernwärmeleitungen erneuert werden. Aus diesem Grund muss auch das große Wellblechdach am Siebenbrunnenplatz weichen. Zwischen Ende Oktober 2019 und Frühjahr 2020 werden Bauarbeiten am Fernwärmenetz durchgeführt. (Die bestehenden Bäume am Siebenbrunnenplatz sind von den Bauarbeiten nicht betroffen und bleiben erhalten). Im Rahmen dieser Maßnahmen nutzt der Bezirk die Gelegenheit zur Neugestaltung des Siebenbrunnenplatzes. Die Ideen der MargaretnerInnen sind gefragt.

Bezirksvorsteherin freut sich auf Bürgerbeteiligung

„Die notwendigen Bauarbeiten sehe ich als Chance für Margareten dem Siebenbrunnenplatz mit der Hilfe der AnrainerInnen neuen Glanz zu verleihen. Ich lade daher alle Margaretnerinnen und Margaretner ein aktiv ihre Nachbarschaft mitzugestalten. In Margareten wird Bürgerbeteiligung eben gelebt, denn die BezirksbewohnerInnen sind es, die ihr Grätzl am besten kennen und mit neuen Ideen und Vorschlägen dazu beitragen können die Lebensqualität zu steigern. Ich freue mich auf viele Anregungen für den Siebenbrunnenplatz,“ so Bezirksvorsteherin Schaefer-Wiery. In zwei Werkstatt-Terminen können die BewohnerInnen ihre Anregungen einbringen. Diese werden anschließend in den Planungsprozess einfließen.