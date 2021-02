Sieben bestätigte Fälle: Südafrikanische Corona-Mutation auch in NÖ nachgewiesen

Die südafrikanische Corona-Mutation wurde auch in Niederösterreich nachgewiesen. Am Mittwoch gab es sieben bestätigte Fälle.

Die Erkrankten wurden sofort abgesondert

Nach einer positiven PCR-Untersuchung waren die Erkrankten - wie üblich - sofort abgesondert worden, wurde in einer Aussendung betont. Die Proben wurden zur Sequenzierung an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gesendet. "Die AGES hat uns heute informiert, dass es sich bei diesen sieben Fällen um die Südafrika-Mutation handelt", hieß es aus dem Sanitätsstab. Der abermalige PCR-Test soll nun vor allem dazu dienen, "den CT-Wert zu ermitteln, um eine Weiterverbreitung zu verhindern".

Das Land reagierte mit der sofortigen Einrichtung von zehn PCR-Teststraßen in Wiener Neudorf. Geöffnet sind die Stationen im Franz-Fürst-Freizeitzentrum am (heutigen) Mittwoch von 17.00 bis 22.00 Uhr und am (morgigen) Donnerstag ab 7.00 Uhr, informierten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).