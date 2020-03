Shutdown kostet Handel Umsatz von 3 Mrd. Euro im Monat

Der Einzelhandel in Österreich verliert wegen der Umsatzeinbrüche durch das Coronavirus rund 113 Millionen Euro pro Tag. Dabei sind Zahlen der Gastronomie oder konsumnaher Dienstleistungsbetriebe noch gar nicht eingerechnet.

Umsätze von Gastronomie noch nicht eingerechnet

Der gesamte stationäre Einzelhandel verliert nach Berechnungen der Marktforscher pro "Shutdown"-Tag zumindest 46,4 Prozent seines täglichen Umsatzes. Der Auto-, Bekleidungs-, Elektro-, Möbel-, Schuh-und Sportartikelhandel musste seine Filialen zur Viruseindämmung vorübergehend schließen. Das "wahre Ausmaß" der Umsatzrückgänge in Einkaufsgegenden liege aber noch deutlich höher, weil Umsätze von Gastronomie und konsumnahen Dienstleistungsbetrieben (u.a. Friseure, Fitnesscenter, Kosmetiksalons) noch nicht eingerechnet seien, so die Berater am Freitag in einer Aussendung.